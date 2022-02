Fargo va officiellement revenir avec une saison 5

Après deux ans d'attente, la chaine américaine FX Entertainment renouvelle la série télévisée Fargo pour une cinquième saison.

La cinquième saison de Fargo pour FX Entertainment se déroulera en 2019 et pose la question suivante : “Que se passe-t-il quand un enlèvement n’est pas un enlèvement, et si votre femme n’est pas la vôtre ?”

This is a true story: @FargoFX will return for a fifth installment. pic.twitter.com/f7y9yIGT81 — FX Networks (@FXNetworks) February 17, 2022

“Noah Hawley est un conteur magistral qui a réussi à créer quatre saisons entièrement originales de l’une des séries les plus brillantes de la télévision“, a déclaré Michael Wright, président des contenus télévisés chez MGM. “Nous sommes impatients de voir sa vision de la saison 5 prendre vie avec nos partenaires de FX“. Eric Schrier, président de FX Entertainment, rajoute : “Noah Hawley et Warren Littlefield ont ravi et inspiré les fans à travers quatre brillants chapitres de Fargo et nous sommes ravis d’annoncer avec nos partenaires de MGM un nouveau chapitre de ce qui est devenu l’une des meilleures séries la plus acclamée de la télévision.”

Une histoire contemporaine pour la saison 5 de Fargo

Noah Hawley a créé Fargo et fait également office de réalisateur et de producteur exécutif. Warren Littlefield et sa société de production The Littlefield Company sont également producteurs exécutifs, tout comme Joel et Ethan Coen, qui ont écrit et réalisé le film sur lequel la série est basée. Steve Stark de Toluca Pictures est également producteur exécutif. Fargo est produit par MGM Television et FX Productions, MGM Television étant le studio principal et MGM assurant la distribution internationale de la série.