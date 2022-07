Faraday Future reporte encore le lancement de sa première voiture électrique

Faraday Future reporte encore le lancement de sa voiture électrique. La FF91 verra-t-elle le jour ? Rien n'est moins sûr.

En février, Faraday Future dévoilait la version grand public de son SUV électrique FF91 dans son usine de Californie. Le fabricant déclarait alors que la production démarrerait au premier trimestre 2022. Aujourd’hui, selon Bloomberg, l’entreprise aurait averti les investisseurs qu’elle reporte encore la production, elle aurait besoin de davantage de liquidités pour le lancement commercial.

Faraday Future reporte encore le lancement de sa voiture électrique

Apparemment, la société aurait repoussé les premières livraisons de sa FF91 au “troisième ou quatrième trimestre 2022”. Et dans la mesure où le troisième trimestre a déjà commencé, il est aujourd’hui très probable de viser la fin du troisième trimestre, voire le quatrième trimestre, si tant est que le planning de Faraday Future soit respecté. L’entreprise doit en effet trouver l’argent nécessaire pour gérer ses opérations : elle a aussi déclaré aux investisseurs avoir besoin de davantage de liquidités pour lancer la FF91 et elle cherche à lever environ 325 millions de dollars pour financer ses opérations jusqu’au 31 décembre 2022.

Faraday Future fut créé en 2014 et l’entreprise prévoyait de lancer son premier véhicule électrique en 2018. Elle a dû reporter le lancement plusieurs fois ces dernières années et s’est plusieurs retrouvée aux prises avec des difficultés financières. La société s’est presque retrouvée à court de cash en 2017 jusqu’à une entreprise du nom de Season Smart, qui a plus tard été rachetée par le géant chinois Evergrande, ait décidé d’investir 2 milliards de dollars. Faraday Future a rapidement utilisé les 800 millions initialement injectés par Season Smart et elle avait passé l’année 2018 à gérer des relations difficiles avec son investisseur principal.

La FF91 verra-t-elle le jour ? Rien n’est moins sûr

Si elle s’est accordée sur un plan de restructuration avec Evergrande fin 2018, elle n’est pas parvenue à garder suffisamment d’argent pour faire revenir les employés qui avaient mis en congé sans solde. L’entreprise a aussi dû abandonner son projet d’usine à Las Vegas et a mis en vente le terrain de 365 hectares pour 40 millions de dollars. Faraday Future est devenue publique en fusionnant avec une société inactive en 2021, mais cela n’a apparemment pas suffi à résoudre ses problèmes financiers.

Comme Bloomberg le précise, ce report survient au beau milieu d’un différend entre l’entreprise et son fondateur, Jia Yueting, qui avait quitté son poste de PDG en 2019 dans le cadre de l’accord de restructuration. Apparemment, un groupe d’actionnaires associé à Jia Yueting offrirait “au moins 100 millions de dollars” à Faraday Future pour faire éjecter un membre de son conseil d’administration. L’entreprise aurait refusé et le groupe l’a accusée de ne pas prendre cette offre “avec la gravité, l’urgence et l’impartialité qu’elle mérite”, considérant la situation financière de Faraday Future.