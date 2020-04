Far Cry : Michael Mando tease un possible retour de Vaas

Le méchant le plus marquant de la saga Far Cry d'Ubisoft pourrait revenir dans un nouvel opus.

Plus qu’une simple voix, Michael Mando (Better Call Saul, Lost Girl, Orphan Black) a entièrement façonné le personnage Vaas. De son attitude à sa tenue en passant par ses mimiques bien à lui, le comédien canadien a su créer un méchant charismatique et apprécié par de nombreux joueurs. Toujours très attaché à lui, il a profité d’un Ask Me Anything sur Reddit pour remercier ses fans, tout en sous-entendant qu’il pourrait reprendre son rôle : “Vaas est mon animal spirituel. Avoir co-créé ce personnage est quelque chose qui me sera toujours cher. Je suis toujours reconnu comme Vaas, et je ressens toujours l’effusion d’amour pour ce personnage. Cela me rend très heureux. Qui sait… peut-être vais-je reprendre le rôle très bientôt ?”

Michael Mando de retour dans le rôle de Vaas pour Far Cry ?

Suite à la déclaration de Michael Mando, plusieurs hypothèses sont possibles. Vaas pourrait revenir dans un jeu Ubisoft comme Sam Fisher ou le Prince de Perse avec un événement spécial dans Ghost Recon et For Honor, à moins que l’éditeur français lui consacre un spin-off ou une expérience en VR. Il ne faut pas écarter non plus un retour dans un épisode canonique. Enfin, Michael Mando ayant déjà participé à la web série The Far Cry Experience, il serait l’homme idéal pour incarner son propre personnage dans une adaptation en série télévisée ou en film pour Netflix.

Les meilleurs moments avec Vaas dans Far Cry 3