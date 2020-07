Far Cry 6 : une révolution moderne sur une île tropicale

Actuellement en cours de développement, Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur le service d'abonnement Uplay+ et Google Stadia.

Dans la peau de Dani Rojas (un homme ou une femme), les joueurs deviendront rapidement de fiers combattants de la guérilla avec Far Cry 6. En plus de mener une révolution contre le tyrannique dictateur Anton Castillo, qui souhaite notamment former son fils en l’endoctrinant sur la gloire passée du pays et les problèmes causés par les habitants, il faudra également unifier l’île de Yara, que cela soit via sa capitale ou sa jungle luxuriante. S’ils pourront mettre la main sur plein de ressources différentes, dont un arsenal d’armes et de véhicules uniques, ces derniers pourront également compter sur Chorizo, un teckel sur roulettes qui se révélera être un allié de taille. A noter que les acteurs Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian) et Anthony Gonzalez (Coco) ont doublé les personnages d’Anton Castillo et Diego Castillo.

Excited to FINALLY be able to talk about this! It’s official, I am El Presidente in #FarCry6 – watch the trailer now. https://t.co/AYvOZSH7bH pic.twitter.com/b8lyjBSWNP — Giancarlo Esposito (@quiethandfilms) July 12, 2020

Un trailer en CGI pour illustrer la relation entre Anton “El Presidente” Castillo et son fils Diego dans Far Cry 6

“Notre pays est comme cette grenade… Tu dois tenir le peuple fermement, sinon tout explosera.”

Ubisoft précise que les joueurs qui achèteront Far Cry 6 sur PS4 et Xbox One pourront obtenir le jeu sur PS5 et Xbox Series X sans frais supplémentaires.

Far Cry 6 et son générique hollywoodien

“Les méchants charismatiques et complexes font partie de l’ADN de Far Cry. Nous savions donc dès le début que nous devions être ambitieux sur l’écriture de ces nouveaux personnages et sur la façon dont ils prendraient vie“, a déclaré Navid Khavari, narrative director chez Ubisoft Toronto. “Travailler avec un tel éventail de talents, incluant le seul et l’unique Giancarlo Esposito, et découvrir comment ils ont incarné nos antagonistes pour en faire des personnages terrifiants, mais aussi profondément complexes, a été une expérience incroyable que j’ai hâte de partager avec nos fans.”

Le compositeur Pedro Bromfman (Narcos) écrit la bande originale du jeu et Patrick Clair (Westworld, True Detective) a réalisé la cinématique d’introduction.

Far Cry 6 et ses différentes éditions

Les joueurs qui précommanderont Far Cry 6 auront accès au pack Libertad qui comprend une tenue Libertad pour Chorizo et le Discos Locos, un lance-disques de pointe transformé en arme.

Far Cry 6 – Édition Gold

Jeu de base

Season Pass

Far Cry 6 – Édition Ultimate

Jeu de base

Season Pass

Pack Ultimate (Expédition dans la Jungle, Chasseur de Crocodile et Vice)

Far Cry 6 – Édition Collector