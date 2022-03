Far Cry 6 : The Vanishing, une mission crossover gratuite inspirée de Stranger Things

Découvrez de mystérieux personnages, de nouveaux équipements et de nouvelles histoires dans Far Cry 6 : The Vanishing.

The Vanishing propose une expérience de gameplay furtif sur fond d’horreur-survie : “Parcourez une version tordue de Yara, inspirée du Monde à l’envers, où Dani découvre que des Yarans disparaissent et que personne n’est en sécurité… Pas même Chorizo. Les joueurs pourront explorer des lieux inspirés de Stranger Things, comme un bunker caché et un laboratoire abandonné. En plus de profiter de nouveaux skins de lance-flammes et de fusil à pompe, Dani devra retrouver Chorizo et découvrir le sort des Yarans qui ont été enlevés.”

Un trailer pour Far Cry 6 : The Vanishing

La mission gratuite crossover The Vanishing pour Far Cry 6 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ ainsi que sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store.

A noter que jusqu’au 27 mars prochain, Far Cry 6 est jouable gratuitement sur consoles et PC, en plus de bénéficier d’une réduction de 50%.