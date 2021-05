Far Cry 6 sortira finalement le 7 octobre 2021

La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire auront retardé la sortie de Far Cry 6 mais le jeu se trouve aujourd'hui une nouvelle date de sortie.

Far Cry est une licence très populaire parmi les jeux de tir à la première personne. Elle compte des millions de fans de par le monde. Autant de joueurs qui attendent avec impatience de pouvoir découvrir Far Cry 6. La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire auront retardé l’échéance mais le jeu se trouve aujourd’hui une nouvelle date de sortie.

Ubisoft annonce une nouvelle date pour Far Cry 6

En 2020, Ubisoft dévoilait officiellement le prochain opus de sa licence Far Cry avec un titre baptisé Far Cry 6. Ce dernier devait à l’origine être disponible en février 2021 mais la situation très particulière a rendu ce lancement impossible. Des rumeurs avaient par la suite évoqué une sortie en mars 2021, là encore, ce ne fut malheureusement pas le cas.

Rendez-vous le 7 octobre prochain

La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est qu’Ubisoft vient de donner une nouvelle date de disponibilité et celle-ci est actuellement placée au 7 octobre 2021, soit environ huit mois après la date initiale. La raison avancée par Ubisoft n’est autre que le Covid-19, évidemment, qui aura contraint le studio à revoir ses plans. Cela étant dit, si tant est qu’aucun autre gros problème ne survienne, les joueurs peuvent marquer dans leur calendrier cette date du début du mois d’octobre.

Le jeu sortira sur consoles et PC. Il sera disponible sur PS4 et Xbox One et si vous achetez l’une de ces deux versions, vous serez peut-être intéressé(e), et heureux, d’apprendre qu’Ubisoft vous offrira la mise à jour pour la version PS5 ou Xbox Series X/S. Un geste toujours appréciable si d’aventure nous n’aviez pas encore sauté le pas pour la nouvelle génération.

Far Cry 6 sera aussi disponible sur la plate-forme Google Stadia. Autrement dit, si vous n’avez pas de console ni de PC suffisamment puissant pour faire tourner le jeu nativement, vous pourrez en profiter via le service de streaming du géant de Mountain View. Les joueurs intéressés peuvent se rendre dès à présent sur le site d’Ubisoft pour précommander le jeu.