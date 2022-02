Far Cry 6 : Rambo All the Blood, une mission gratuite crossover dédiée au vétéran de guerre

Plus d'un mois après la collaboration avec Danny Trejo, l'éditeur français Ubisoft amène l'univers de Rambo dans Far Cry 6.

Dans Rambo All the Blood (jouable en solo ou en coop), Dani doit faire équipe avec un super fan de Rambo contre l’armée de Yara dans un déchaînement de vengeance sanglant tout droit sorti d’un blockbuster d’action des années 1980 : “Combinez discrétion et action trépidante et dénichez toutes les références à des moments mythiques de Rambo. En terminant cette mission gratuite, vous déverrouillerez l’arc de la vengeance, une arme explosive et mortelle, redoutable contre les hélicoptères et les unités lourdes. Vous pourrez également acheter et personnaliser votre personnage avec un pack inspiré de Rambo, comprenant son équipement, son arme, son véhicule mythique et bien d’autres accessoires du guérillero le plus célèbre du cinéma.”

Un trailer pour Far Cry 6 : Rambo All the Blood

La mission gratuite crossover Rambo All the Blood pour Far Cry 6 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ ainsi que sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store.