Far Cry 6 : le comédien Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) est pressenti pour avoir un rôle majeur

Giancarlo Esposito devrait prêter son visage et sa voix dans Far Cry 6.

Connu pour ses rôles phares dans les séries télévisées Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian et Westworld, l’acteur américain Giancarlo Esposito va prochainement être l’une des têtes d’affiches d’un nouveau jeu qui s’annonce “énorme” et qui propose “un nouveau style de jeu d’acteur”. S’il avait déjà été impliqué par le passé dans le doublage et la motion capture de Destiny (le narrateur) et Payday 2 (le dentiste), Giancarlo Esposito pourrait être le vilain du prochain Call of Duty d’Activision voire même de Far Cry 6 d’Ubisoft selon plusieurs rumeurs. Souvent bien informé, Daniel Ahmad aka ZugheEx, analyste du marché du jeu vidéo en Chine, a fait savoir qu’une annonce est prévue pour ce mois de juillet, donc l’attente ne sera pas trop longue.

Giancarlo Esposito dans Far Cry 6

Si les rumeurs font réagir les fans sur les forums et les réseaux sociaux, GameReactor assure dans un article, supprimé depuis, que Giancarlo Esposito sera bien impliqué dans le nouvel opus de la licence de l’éditeur français Ubisoft : “Dans une interview avec Collider, Esposito dit qu’il a travaillé sur un jeu vidéo secret qui utilise une technologie spéciale nécessitant un nouveau style de jeu d’acteur. La seule autre chose notable qu’il dit à ce sujet est que ce sera énorme. Il ne dit rien sur ce que c’est ni sur qui le développe, mais permettez-moi de vous gâcher cela… c’est Far Cry 6. Comme l’événement Ubisoft Forward n’est plus qu’à dix jours de sa diffusion, nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps pour le voir en action, et il sera intéressant de voir les résultats de cette nouvelle technologie et de cette nouvelle approche.”