Far Cry 6 : dictature et paradis tropical, un nouveau terrain de jeu propice à la guérilla

Anton Castillo est incarné par le comédien Giancarlo Esposito et sera le grand méchant de Far Cry 6.

Si l’annonce devait officiellement intervenir lors de la conférence Ubisoft Forward, le PlayStation Store hongkongais a publié en avance une fiche produit dédiée à Far Cry 6 avec une image et un synopsis. Prévu pour le 18 février 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC, ce nouvel opus fera voyage les joueurs sur l’île tropicale de Yara où le dictateur local Anton Castillo souhaite restaurer l’ancienne gloire de sa nation afin que son fils Diego puisse reprendre le pouvoir sans aucun problème. Alors la révolution sera opprimée par le nouveau tyran de la licence de l’éditeur français Ubisoft, le guérillero Dani Rojas s’opposera violemment aux hommes de Castillo dans des affrontements à travers la jungle, les plages et les rues de la capitale Esperanza. En échange d’argent ou de nourriture, il pourra également faire appel à des mercenaires ou des animaux pour attaquer un camp ou un regroupement de soldats. Evidemment, un tas d’armes manufacturées et de véhicules seront accessibles pour pouvoir se défendre et explorer Yara.

Version PS4 vers version PS5, mise à jour gratuite pour Far Cry 6

Si Sony n’a toujours pas communiqué sur une fonctionnalité similaire au Smart Delivery de Microsoft, nombreux sont les éditeurs et studios à offrir gratuitement le passage entre une console current-gen et une console next-gen via une mise à jour gratuite. Cela sera le cas pour Far Cry 6 avec la PS5 et très certainement la Xbox Series X.