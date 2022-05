Fantastic Four : le film de Marvel Studios perd son réalisateur

Jon Watts a décidé de se retirer de son poste de réalisateur pour la nouvelle adaptation cinématographique des Fantastic Four.

Le réalisateur américain a besoin d’une pause dans le domaine des super-héros après avoir terminé la dernière trilogie Spider-Man, dont No Way Home qui a rapporté 1,89 milliard de dollars et est devenu le sixième film le plus rentable de tous les temps. Jon Watts va désormais se concentrer sur la réalisation, l’écriture et la production d’un projet pour Apple avec George Clooney et Brad Pitt. Les deux stars d’Hollywood joueront des “fixeurs” rivaux qui se retrouvent simultanément engagés pour le même travail.

Kevin Feige, président de Marvel Studios, et Louis D’Esposito, co-président de Marvel Studios, ont déclaré : “Collaborer avec Jon Watts sur les films Spider-Man a été un véritable plaisir. Nous étions impatients de poursuivre notre travail avec lui pour intégrer les Fantastic Four dans le MCU, mais nous comprenons et soutenons les raisons qui l’ont poussé à se retirer. Nous sommes optimistes et pensons que nous aurons l’occasion de travailler à nouveau ensemble à un moment donné“. Jon Watts a ajouté : “La réalisation de trois films Spider-Man a été pour moi une expérience incroyable qui a changé ma vie. Je suis éternellement reconnaissant d’avoir fait partie du Marvel Cinematic Universe pendant sept ans. J’espère que nous travaillerons à nouveau ensemble et j’ai hâte de voir se concrétiser l’incroyable vision des Fantastic Four.”

Le retour de Jon Watts pour Spider-Man 4 ?

Sony Pictures Entertainment et les producteurs de Spider-Man ont clairement indiqué qu’ils comptaient réunir Jon Watts avec Tom Holland et Zendaya Coleman pour poursuivre la série. Jon Watts ne s’est pas officiellement retiré, mais si cela devait se produire, il semblerait que ce soit dans un avenir proche. Néanmoins, son départ du projet Fantastic Four a rebattu les cartes.