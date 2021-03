Fantasian, le “Diorama Adventure RPG” de Mistwalker

La nouvelle production du studio japonais Mistwalker sera une exclusivité Apple Arcade.

Développé par Hironobu Sakaguchi et ses équipes, Fantasian est un nouveau jeu de rôle qui se déroule sur une toile de fond spectaculaire composée de plus de 150 dioramas faits à la main, mêlant environnements physiques et personnages en 3D.

Les éléments clés de Fantasian

Nouvelle mécanique de combat – Tirant parti de son expérience de la franchise Final Fantasy, Sakaguchi apporte à Fantasian plusieurs améliorations issues du genre classique des RPG japonais, comme la mécanique de combat “Dimengeon Battle” qui permet aux joueurs d’envoyer les ennemis rencontrés précédemment dans un donjon dimensionnel pour rationaliser les combats et maximiser une exploration ininterrompue

Environnements artisanaux – Chacun des plus de 150 dioramas a été réalisé par les maîtres de l’industrie japonaise des “Tokusatsu” ou effets spéciaux. Les créateurs des décors miniatures de Fantasian sont des vétérans qui ont travaillé sur des projets comme les films Godzilla, Attack on Titan et Ultraman

Bande-son légendaire – Le célèbre compositeur Nobuo Uematsu, connu pour son travail sur la série Final Fantasy et sur des jeux tels que Lost Odyssey et Blue Dragon, a créé une bande-son pour compléter le monde mémorable et magique de Fantasian, depuis des airs de bataille accrocheurs jusqu’à des morceaux de donjon à couper le souffle, en passant par des thèmes de personnages émouvants

La narration d’un roman – Pour raconter une histoire épique, une approche nouvelle a été utilisée sous la forme d’un système de mémoire où les joueurs rencontrent et rassemblent divers souvenirs, des entrées de journal et des notes présentées sous forme de romans miniatures en jeu pour étoffer l’histoire, les royaumes et les personnages de Fantasian. Ces romans en miniature sont dotés d’un graphisme, d’une musique et d’effets sonores uniques pour offrir aux joueurs une expérience véritablement immersive

Un trailer pour Fantasian

L’histoire est écrite par Hironobu Sakaguchi et est complétée par une bande-son de grande envergure du célèbre compositeur Nobuo Uematsu : “Tout commence dans un royaume gouverné par des machines. Dans cet univers multidimensionnel, l’équilibre du Chaos et de l’Ordre devient un facteur clé dans la lutte pour ces royaumes et les machinations des dieux qui veulent les contrôler. Le protagoniste principal, Léo, se réveille d’une explosion massive pour se retrouver perdu dans une terre étrange où il ne lui reste qu’un seul souvenir. Les joueurs vont se lancer dans un voyage pour retrouver la mémoire de Léo, tout en élucidant les mystères d’une étrange infection mécanique qui engloutit lentement tout ce que l’humanité connaît.”

Fantasian sortira en exclusivité sur Mac, iOS et tvOS via Apple Arcade dans le courant de l’année.