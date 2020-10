Fan de Star Wars, voici la manette Xbox One aux couleurs de The Mandalorian

Les consoles de jeux vidéo sont aujourd'hui assez personnalisables. Que ce soit par vos propres soins ou en achetant une édition limitée. Voici aujourd'hui une magnifique manette Xbox One aux couleurs de The Mandalorian.

Alors que les Xbox Series X et Series S arriveront le moins prochain, il semblerait que Microsoft n’en est pas encore tout à fait terminé avec sa Xbox One. Le géant de Redmond vient de dévoiler une magnifique manette sans fil sur le thème de The Mandalorian. Une manette accompagnée de son propre socle de rechargement. Un très bel accessoire pour votre console ou celle d’un grand fan de la série et de l’univers Star Wars au sens plus général.

Cette manette Xbox One The Mandalorian est du plus bel effet

On commencera par préciser qu’il y a de grandes chances qu’il s’agisse là de la dernière manette à thème pour la Xbox One. En effet, comme dit précédemment, la nouvelle génération arrive dans quelques semaines maintenant et il ne fait aucun doute que les futures collaborations de ce genre se concentreront sur les consoles nouvelle génération et non plus sur celles-ci.

Une édition limitée qui plaira aux fans de la saga Star Wars

Cela étant pour en profiter, il faudra débourser la jolie somme de 169,99$ demandée par Microsoft. Une somme plutôt élevée, il faut bien le reconnaître mais on pourrait se consoler en se disant que cette manette Xbox One sans fil fonctionnera parfaitement avec les Xbox Series X et Series S. Bien évidemment, il faudra vous passer des fonctionnalités que l’on ne trouve que sur les manettes de cette nouvelle génération mais pour les tâches les plus courantes du jeu vidéo, ce sera parfait.

Cette manette est disponible en précommande. Si vous êtes intéressé(e), il faudra se rendre sur le site de Microsoft. La date de disponibilité est annoncée au 31 décembre. Impossible de se faire une idée du stock pour cette très jolie manette mais il y a fort à parier que celle-ci ne sera pas disponible très longtemps. Voilà en tous les cas une bien jolie idée cadeau pour les fans qui se respectent.