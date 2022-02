Fallout : Walton Goggins figurera au casting de la série télévisée d’Amazon Prime Video

Les premières informations concernant le personnage incarné par Walton Goggins (The Hateful Eight, Django Unchained, Machete Kills, Predators) n’ont pas été révélées pour le moment, mais certaines sources sous-entendent qu’il devrait avoir le rôle d’une goule. Dans la licence Fallout de l’éditeur américain Bethesda, ce sont des humains mutants qui ont subi une exposition prolongée aux radiations pendant la Grande Guerre.

Walton Goggins is set as a lead in #Fallout, Prime Video’s series adaptation of the bestselling game franchise, which comes from Jonathan Nolan and Lisa Joy’s Kilter Films, with Nolan set to direct the premiere https://t.co/aZzMp2C5sz pic.twitter.com/wFr7HpxSUh

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 18, 2022