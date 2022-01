Fallout : feu vert d’Amazon pour le tournage de la série

La série télévisée Fallout va bientôt entrer en production.

L’adaptation en série par Amazon Prime Video de la licence Fallout avance. Déjà à la supervision avec sa femme via Kilter Films (Person of Interest, Westworld, Reminiscence), Jonathan Nolan réalisera le premier épisode. Alors que la production devrait débuter dans le courant de l’année, un an après l’obtention des droits, Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel) et Graham Wagner (The Office, Portlandia, Silicon Valley, Baskets) ont été nommés showrunners. A noter que le game director Todd Howard de Bethesda Game Studios et James Altman de Bethesda Softworks seront eux les producteurs exécutifs.

Le monde de Fallout prend place dans un univers où le futur envisagé par les Américains à la fin des années 1940 n’est plus que poussière à cause d’une guerre nucléaire. La magie de ce dernier réside dans la violence des terres désolées, confrontée à l’idée utopique de la génération précédente d’un monde meilleur grâce à l’énergie nucléaire. Le ton est sérieux et dur, mais parsemé de moments insolites ainsi que de l’humour noir. Le célèbre action-RPG de Bethesda a atteint des ventes record pendant plusieurs années avant de s’écrouler avec Fallout 76, un opus orienté multijoueur qui n’a pas séduit les fans, en plus d’être mal optimisé lors de son lancement.

