Fallout 76 : Double Eleven a été appelé en renfort

Alors que les équipes de Bethesda sont de plus en plus occupées avec le développement de Starfield, mais également celui de The Elder Scrolls 6, l’éditeur américain rattaché à Microsoft a décidé de faire appel au studio britannique Double Eleven (PixelJunk, Prison Architect, Minecraft Dungeons) pour continuer à mettre à jour Fallout 76, une préquelle multijoueur qui a eu du mal à se faire accepter par les fans de la saga post-apocalyptique suite à de nombreuses mauvaises décisions, notamment de la publicité mensongère avec l’édition collector où le sac en toile avait été remplacé par un sac en nylon bon marché sans prévenir les acheteurs.

From extraterrestrial visitors to exploring outside Appalachia's borders, a traveling roadshow, and more! #Fallout76 is filled with adventure in 2022.

Check out our 2022 Roadmap here: pic.twitter.com/gQyVxStRBX

— Fallout (@Fallout) February 21, 2022