Fallout 4 et d’autres jeux Bethesda seront boostés sur Xbox

Avec l'arrivée des consoles nouvelle génération que sont les Xbox Series S/X et PS5, Microsoft et Sony ont dû penser à la rétrocompatibilité. Certains jeux ont même droit à une jolie amélioration sur ces nouvelles machines.

L’arrivée d’une nouvelle génération de consoles de jeux vidéo est souvent l’occasion de se repencher sur d'”anciens” jeux. La rétrocompatibilité a toujours été importante pour les joueurs, les fabricants le savent, les développeurs aussi. Certains jeux ressortent sur les nouvelles machines, avec plus ou moins de modifications. D’autres ont même droit à de franches améliorations. Ce sera bientôt le cas sur Xbox Series S/X d’un certain nombre de titres du studio Bethesda.

Cinq jeux Bethesda auront bientôt droit au mode FPS Boost

Microsoft avait lancé la fonctionnalité FPS Boost sur les Xbox Series S et X en février pour donner un second souffle à certains titres Xbox One rétrocompatibles. Au lancement, seulement 5 jeux avaient droit à cette amélioration qui vous permet de jouer à de “vieux” jeux à un taux de rafraîchissement plus élevé sans utiliser le moindre mod. Aujourd’hui, cinq autre titres du studio Bethesda sont compatibles avec cette fonction FPS Boost. Il s’agit de Fallout 4, Fallout 76, Prey, The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition et Dishonored : Definitive Edition.

Dont Fallout 4, Fallout 76 et The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition

Ces nouveaux ajouts à la liste des jeux compatibles FPS Boost a été révélée durant le dernier épisode de The Official Xbox Podcast avec le très célèbre Larry “Major Nelson” Hryb de Xbox Live et le directeur des communications Xbox Jeff Rubenstein. Ces cinq titres sont disponibles sur le Microsoft Game Pass, ce qui les rend jouables tant sur Xbox que sur PC. Certains, comme Fallout 4, ont été ajoutés peu après l’officialisation de l’intégration de Bethesda dans la grande famille Xbox suite au rachat par Microsoft de ZeniMax Media pour la somme de 7,5 milliards de dollars.

Les jeux qui prennent en charge cette fonction voient leurs framerates doubler, passant de 30 à 60 images par seconde et certains peuvent même être joués à 120 images par seconde sur les nouvelles consoles. Pour l’heure, il n’a pas été précisé la date précise à laquelle ces titres recevront effectivement le FPS Boost. Comme Kotaku le précise, cette fonctionnalité pourrait arriver avec la prochaine mise à jour majeure à venir sur Xbox Series S et X, laquelle ajoutera notamment la possibilité d’activer le HDR et FPS Boost justement de manière individuelle sur chaque jeu.