Fall Guys va se doter du même système anti-triche que Fortnite

Fall Guys: Ultimate Knockout, développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital, est disponible depuis début août 2020. C’est assurément le carton du moment. Le concept est simple : il faut réussir à passer les défis, tout en se débarrassant de ses nombreux adversaires. Fun et rapidement addictif. Les joueurs se comptent aujourd’hui par millions. Mais malheureusement, cette popularité a aussi attiré nombre de tricheurs, tout du moins sur la version PC. Mediatonic a décidé de prendre des mesures.

Pour se débarrasser des tricheurs, le studio Mediatonic vient d’annoncer son intention d’utiliser le même système anti-triche que celui de Fortnite. L’information a été donnée via un tweet. Un tweet dans lequel le studio s’excuse des problèmes de triche et annonce un renforcement de la détection de la triche dans les jours à venir. De plus, l’on apprend aussi l’arrivée prochaine d’une “GROSSE mise à jour”. Cette dernière devrait ajouter l’implémentation du système anti-triche de Fortnite. Déploiement prévu dans les prochaines semaines.

Le développeur de Fortnite, Epic Games, est propriétaire du système en question, baptisé Easy Anti-Cheat. Un logiciel utilisé actuellement par plus de 120 jeux et qui s’est montré assez fiable jusqu’à présent. Cette mise à jour de Fall Guys devrait donc offrir un système anti-triche robuste, parfait pour tous les joueurs qui en ont assez des tricheurs sur ce jeu pourtant si fun.

Mediatonic travaille à lutter contre les tricheurs depuis plusieurs semaines. Les critères de détection ont été modifiés pour que les joueurs n’aient plus besoin de les signaler individuellement et le jeu les bloque désormais en pleine partie, sans plus attendre la fin de chaque round. Les développeurs ont aussi comblé une faille permettant aux tricheurs de contourner les bannissements en créant de nouveaux comptes famille sur Steam. Mais la situation reste malgré tout problématique. Espérons que la mise en place du Easy Anti-Cheat de Epic Games permettra de profiter du jeu comme il se doit.

We're really sorry about the cheating problem!

We're expanding the current detection system this week to improve things

We also have a BIG update in the next couple of weeks that adds the same anti-cheat used by games such as Fortnite

Thanks for bearing with us!

— Fall Guys | BeanBot Activated 🤖 (@FallGuysGame) September 6, 2020