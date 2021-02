Fall Guys : Ultimate Knockout sortira cet été sur Nintendo Switch et les consoles Xbox

Fortement inspiré des jeux télévisés de course d'obstacles comme Wipeout et Takeshi's Castle, le party-game massivement multijoueur va accueillir de nouvelles plateformes.

Véritable succès depuis sa sortie sur PS4 et PC durant l’été dernier, Fall Guys du studio indépendant britannique Mediatonic va gonfler sa communauté d’ici les prochains mois avec des portages sur Nintendo Switch (nécessite un abonnement au online), Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One : “Soyez le dernier concurrent en lice dans cette compétition où jusque 60 joueurs doivent courir, sauter et se bousculer pour tenter de décrocher la victoire ! Plongez au cœur d’une série de défis complètement ridicules et de parcours d’obstacles gentiment déjantés, où d’innombrables participants en ligne se livrent une lutte acharnée dans l’espoir de se qualifier pour la prochaine manche des hostilités, et passez à la volée d’un chacun-pour-soi explosif à des défis en coop, où l’équipe perdante est éliminée sans aucune pitié ! Serez-vous de taille à vous emparer de la couronne sacrée ?”

L’annonce en vidéo de la version Nintendo Switch de Fall Guys : Ultimate Knockout

L’annonce en vidéo des versions Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One de Fall Guys : Ultimate Knockout