Fall Guys : Ultimate Knockout deviendra free-to-play dès cet été

Mediatonic annonce que Fall Guys sera bientôt cross-play et cross-progression sur toutes les plateformes.

Les détenteurs d’une version payante de Fall Guys : Ultimate Knockout recevront un Legacy Pack lorsque le party-game du studio britannique Mediatonic deviendra free-to-play, en même temps que l’arrivée des version Xbox, mais également Nintendo Switch. Celui-ci est composé de trois costumes et d’un accès au nouveau season pass premium, qui fonctionne en parallèle avec un season pass gratuit. Par ailleurs, un nouveau mode permettant aux joueurs de créer leurs propres manches est en cours de développement, bien que sa sortie ne soit pas prévue dans un avenir proche.

[INCOHERENT SCREAMING] IT'S HAPPENING EVERYBEAN!!! https://t.co/99W5FrXk16 — Mediatonic (Fall Guys Season 6 OUT NOW) 😶🎈 (@Mediatonic) May 16, 2022

Fall Guys devait initialement être disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch l’été dernier, mais il a été retardé pour donner plus de temps aux équipes de développement afin d’implémenter de nouvelles fonctionnalités comme le cross-play. Il est sorti sur PS4 et PC (Steam) en août 2020, la version console étant jouable gratuitement pour les membres du PlayStation Plus. Pour l’anecdote, il est rapidement devenu le titre le plus téléchargé de tous les temps sur le service.