Fall Guys sur Switch et Xbox : Mediatonic annonce un report à une date indéterminée

Le lancement de Fall Guys : Ultimate Knockout sur les consoles de Microsoft et Nintendo aura du retard à cause du cross-play.

Si Fall Guys devait arriver sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo dans le courant de l’été, il a finalement été décidé que ces versions n’allaient pas être prêtes dans les temps et pourraient potentiellement ne pas plaire aux joueurs dans l’état actuel : “Nous avons réalisé que notre calendrier de sortie sur Switch et Xbox était beaucoup trop proche pour que nous puissions inclure toutes les nouvelles fonctionnalités savoureuses sur lesquelles nous travaillons. Bien que nous voulions lancer le jeu sur ces plateformes le plus rapidement possible, nous pensons que les sorties Switch et Xbox vont vraiment valoir la peine d’attendre et nous sommes super reconnaissants pour votre patience. Ce délai donne à notre équipe un peu de temps pour ajouter des fonctionnalités comme le crossplay, donc lorsque nous ajouterons de nouvelles plateformes, les joueurs pourront se tirer la bourre en harmonie avec leurs copains, quelle que soit la plateforme de leur choix.”

We've done a blog post with news around Xbox and Switch releases… and CROSSPLAY 👀 🙏 pls read the blog for context 🙏 If you reply to this tweet without reading the blog, I will personally 1v1 you on slimb climb, and I will win 💅https://t.co/hqiNNuNxM4 — Fall Guys 🤖 Season 4 🤖 (@FallGuysGame) April 30, 2021

Des mises jour régulières pour Fall Guys

Le communiqué du studio britannique Mediatonic (filiale d’Epic Games) précise que plusieurs nouveautés arrivent dans les prochaines semaines : “Nous continuons à développer l’équipe afin de répondre au mieux aux attentes de la communauté et de fournir un contenu futur de premier ordre. Le cœur de l’équipe reste le même qu’avant. Nous continuerons à déployer de nouveaux contenus saisonniers, de nouveaux événements, de nouveaux costumes, de nouvelles parties et toutes les autres choses délicieuses que vous connaissez et aimez déjà. La mise à jour de la saison 4.5 qui approche à grands pas ne fait pas exception, avec deux nouvelles séries diaboliques qui vous attendent, ainsi qu’un mode d’automne pour la garde-robe de la saison 4.“