Fall Guys : free-to-play, cross-play, cross-progression et mise à jour majeure pour le party-game

Les joueurs sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam/Epic Games Store) peuvent désormais jouer gratuitement à Fall Guys : Ultimate Knockout.

En plus d’être free-to-play, Fall Guys : Ultimate Knockout est également cross-play et cross-progression sur toutes les plateformes grâce aux Epic Online Services. Le studio Mediatonic annonce également le déploiement d’une mise à jour majeure comprenant une refonte des systèmes de progression, la monnaie Show-Bucks et le Pass de Saison (100 niveaux de déverrouillage de costumes, d’émoticônes, de célébrations et autres bonus). A noter que ceux qui complètent le Pass de Saison pour la saison “Gratuit pour Tous” pourront débloquer le Pass de Saison de la prochaine saison.

Free for All is HERE! You can now play our biggest update in HISTORY for free, on any platform!

Dive into our Season Pass which is jam-packed with cosmetics. Every player gets access to 50 levels – and if you're a legacy player, you get the whole thing!

