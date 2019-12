Faites-vous un beau cadeau pendant les fêtes : marquez tous vos emails en lus !

En cette période de fêtes, peut-être êtes-vous en vacances, peut-être avez-vous repris le chemin du bureau en attendant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Toujours est-il que, où que vous soyez, vos emails vous suivent et s'accumulent...

Il n’y a pas grand chose de plus ennuyeux que les emails. Avoir une boîte mail avec aucun message non lu est souvent un objectif difficile à atteindre pour certains. C’est pourtant un gage d’avoir fait tout son travail, d’avoir répondu à tout le monde. Et le meilleur moyen d’y parvenir, le plus rapide tout du moins, est assurément de marquer tous ses emails comme lus ! Une opération très simple sur la plupart des clients mail et qui vous fera un bien fou !

Marquer tous ses emails comme lus

Sur Gmail, il suffit de cliquer sur “Sélectionner tout” puis “Marquer comme lu”. Et voilà, vous n’aurez plus aucun email non lu. Parfait, non ? C’est une technique que certains utilisent fréquemment. D’autres, par contre, ont toujours des scrupules à procéder ainsi. Pourtant, chaque fois que vous avez un coup de mou, que vous vous sentez vraiment épuisé, que vous constatez votre boîte mail pleine de mails à ne plus savoir qu’en faire, avec des sous-dossiers et autres étiquettes que vous ignorez la plupart du temps, cette option est salvatrice.

Une option radicale mais fort salvatrice

Certes, cette arme nucléaire vient trahir l’intérêt premier d’atteindre le 0 email non lu, qui veut justement dire que vous n’avez effectivement aucun email non lu. Mais pour ce faire, il faut pouvoir les lire et les traiter au fur et à mesure qu’ils arrivent. Reste que la grande majorité des emails reçus sont malheureusement sans intérêt, ou d’un intérêt vraiment limité. Les vrais emails importants sont le plus souvent traités rapidement. Pour les autres, eh bien, c’est que n’était pas vraiment important. Vous pouvez donc décider de les rayer de votre vie en les faisant tomber aux oubliettes. Une fois le compteur de mails non lus retombé à 0, vous serez tranquille pendant un certain temps, libéré de ce stress d’avoir une montagne d’emails à traiter. Et pour certains, cela fera une énorme différence.