Fairy Tail : le JRPG de Gust est encore reporté

L'adaptation vidéoludique du célèbre manga de l'auteur Hiro Mashima se voit à nouveau repoussée de plusieurs semaines.

Prévu à l’origine pour le 19 mars dernier, le Fairy Tail à la sauce Atelier (une série de jeux vidéo de rôle avec pour thème principal l’alchimie) par le studio Gust avait finalement été décalé au mois de juin prochain afin de peaufiner le développement. Alors que le dernier numéro du magazine japonais Famitsu laissait entendre depuis peu que le jeu serait encore repoussé, la filiale de l’éditeur Koei Tecmo a décidé de confirmer cette information : “En raison des perturbations liées au Covid-19 qui continue d’affecter le monde entier, Koei Tecmo et le studio Gust ont pris la décision de repousser la sortie du jeu Fairy Tail au 30 juillet 2020. En cette période sans précédent, l’équipe de développement fait tout son possible pour offrir une expérience JRPG magique aux fans du monde entier. Nous vous remercions pour votre patience pendant que les équipes appliquent la touche finale à cette aventure passionnante.”

Un trailer pour Fairy Tail

Des démons, des mages noirs, des dragons et des chats, vous trouverez tous ces éléments en démarrant votre aventure dans le royaume de Fiore aux côtés de Natsu Dragnir, Lucy Heartfilia ainsi que d’autres membres excentriques de la guilde Fairy Tail : “Partez en mission dans le but de réaliser d’excitantes quêtes. Gust est en charge de la création du jeu, sous la supervision de l’auteur Hiro Mashima, promettant ainsi une reproduction très fidèle de l’univers de Fairy Tail avec ses habitants atypiques, ses éléments magiques et ses personnages iconiques.”

Sortie prévue pour le 30 juillet prochain sur PS4, Nintendo Switch et PC (Steam).