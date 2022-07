Facebook veut toujours miser sur les NFT malgré l’effondrement du marché

Meta est bien déterminé à poursuivre avec les NFT. Leur intégration se poursuit sur Facebook et Instagram.

Meta est déterminé à poursuivre plus avant l’intégration de NFT sur Facebook et Instagram, et ce, malgré l’état du marché actuel. C’est ce qu’a annoncé le tout récent responsable de la fintech chez le géant américain, Stephane Kasriel, dans une interview pour le Financial Times.

Expliquant pourquoi Meta adopte une approche différente de celle de Google et Apple, il déclarait notamment : “L’opportunité [que Meta voit] est pour les centaines de millions, voire les milliards de personnes qui utilisent nos applications aujourd’hui de pouvoir obtenir des objets numériques et pour les millions de créateurs qui pourraient potentiellement créer et biens virtuels et numériques de pouvoir les vendre via nos plates-formes.”

Meta veut se concentrer sur le métavers, une réponse directe au fait que les utilisateurs de Facebook sont de plus en plus vieux, les plus jeunes se tournant vers des apps comme TikTok. Le géant américain espère que l’introduction des NFT attirera de grands créateurs sur Facebook et Instagram, ce qui fera ensuite venir leurs fans.

L’intégration se poursuit sur Facebook et Instagram

Stephane Kasriel concède cependant que nous avons vu “un puits de désespoir” sur les marchés de la crypto et que de nombreux projets et collections de NFT créés durant la folie de l’année écoulée n’y survivront pas. Et l’homme de reconnaître que l’évolutivité est un réel problème. Bien que Meta ait l’intention d’utiliser la technologie de la blockchain, sans pour autant avoir “techniquement” besoin de le faire, nombre de réseaux majeurs aujourd’hui “ne sont tout simplement pas prêts”.

Meta voudrait, à terme, pouvoir assurer un processus d’achat et de vente de NFT facile pour tous les utilisateurs du quotidien, et aussi bien moins onéreux. D’ailleurs, Mark Zuckerberg annonçait il y a quelques jours que l’entreprise allait abandonner le wallet Novi. La fonctionnalité va être intégrée à Meta Pay, “un wallet pour le métavers qui vous permet de gérer en toute sécurité votre identité, ce que vous possédez et comment vous payez.” Mark Zuckerberg ajoutait : “Dans le futur, il y aura toutes sortes d’items numériques que vous pourriez vouloir créer ou acheter – des vêtements, de l’art, des vidéos, de la musique, des expériences, des événements virtuels et bien davantage. La preuve d’identité sera très importante, particulièrement si vous transportez ces items avec vous sur différents services.”

Des captures d’écran de Facebook publiées récemment laissaient entendre que les collectionneurs de NFT pourront connecter leurs wallets au site, partager des posts avec leurs items préférés et même ajouter un onglet “objets numériques” à leur profil.