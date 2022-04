Facebook veut que vous postiez des Reels depuis des applications tierces

Facebook ajoute un "bouton Reels" pour permettre aux applications tierces de publier directement les contenus sur Reels.

Facebook passe à l’étape suivante pour encourager les utilisateurs à créer du contenu original pour son clone de TikTok. La firme de Menlo Park a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité “partager vers Reels” qui permet aux utilisateurs d’applications tierces de publier directement sur Facebook Reels.

La mise à jour permet aux développeurs tiers d’ajouter un “bouton Reels” dans leur application pour que leurs utilisateurs puissent publier directement leurs clips sur Reels, tout en profitant des outils d’édition de Reels. Voilà ce qu’annonce Facebook dans un post sur son blog. Parmi premiers développeurs à en tirer parti, on pourrait citer Smule, qui propose une application de karaoke très populaire ainsi qu’une app d’édition vidéo Vita et VivaVideo.

Cette initiative est un signe supplémentaire de l’importance grandissante que prend Reels chez Facebook et comment ce dernier tente d’emprunter la chose, comme il l’a fait avec ses Stories. Facebook n’a cessé de mettre en avant Reels, l’intégrant un peu partout dans ses services ces derniers mois, comme il l’avait déjà fait avec ses Stories lorsque le géant américain voyait en Snapchat sont plus grand rival. Aujourd’hui, alors que Facebook perd des utilisateurs pour TikTok, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, ne cesse de vanter le succès de Reels. Cet automne, il déclarait que Reels serait “aussi important pour nos produits que les Stories” et que réorienter son service pour attirer les utilisateurs plus jeunes était désormais devenue “l’étoile polaire” de l’entreprise.

Cela étant dit, convaincre les utilisateurs de publier du contenu original, et pas uniquement des copies des clips TikTok, n’est pas une mince affaire pour Facebook. Instagram, qui dispose de Reels depuis assez longtemps maintenant, déclarait il y a un an qu’il allait cesser de promouvoir les vidéos avec les filigranes d’autres applications, mais le service reste encore rempli de vidéos TikTok recyclées, si l’on peut dire. Ajouter un “bouton Reels” dans d’autres applications de création de contenu ne résoudra pas ce problème instantanément, mais cela pourrait assurément aider.