Facebook va vérifier l’identité des comptes étrangement populaires

Facebook est le plus grand réseau social du monde. Certains comptes ont sur la plate-forem plusieurs millions d'abonnés. Mais parfois, cette popularité interroge. L'identité physique de la personne derrière tel ou tel compte peut être remise en question...

Facebook vérifie les identités des gestionnaires de ses Pages depuis un certain temps maintenant. Ceci pour lutter contre les fausses informations notamment mais il semblerait aujourd’hui que ces mesures de précaution arrivent aux comptes individuels. Le géant de Menlo Park annonce ainsi commencer à vérifier les identités de certains comptes personnels.

Facebook vérifie l’identité des comptes suspicieux

Tous les comptes personnels populaires ne sont évidemment pas concernés. Facebook s’intéresse aux cas les plus suspicieux. Aux profils qui montrent un “schéma de comportement inauthentique” et dont les publications “deviennent rapidement virales” aux États-Unis. Cela devrait notamment permettre de déterminer si un compte très populaire fait partie d’une campagne de propagande quelconque. Dans le cas où l’identité ne pourrait être confirmée comme il se doit, le réseau prendra des mesures fortes pour limiter l’influence du compte sur la plate-forme.

Une mesure supplémentaire pour limiter l’impact des campagnes de fausse information

Ainsi, si le propriétaire d’un compte suspicieux refuse de faire vérifier son identité ou si celle-ci ne correspond pas au compte lié, Facebook réduit la visibilité des publications. La plate-forme annonce aussi qu’elle empêchera ces comptes de publier sur les Pages qu’ils administrent tant qu’ils n’ont pas complété le processus d’autorisation de publication sur une Page. Facebook déclare aussi que toutes ces identités seront “stockées de manière sécurisée” et qu’elle ne seront pas partagées sur le profils. Une mesure moins “violente” donc que le bannissement pur et simple, bien que Facebook ait déjà supprimé des comptes et des Pages par le passé lorsqu’il était convaincu qu’ils faisaient partie de campagnes de fausse information avérée. Cela étant dit, cette nouvelle mesure devrait permettre de limiter encore davantage l’influence de ce genre de campagnes, un effort ô combien important alors que les élections présidentielles américaines de 2020 approchent à grands pas.