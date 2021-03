Facebook travaillerait-il sur une version d’Instagram pour les enfants ?

Facebook est un ogre. Et en tant que tel, il a toujours faim. Toujours faim de toucher davantage d'utilisateurs. Peu importe leur âge...

Facebook dispose dans sa besace d’un grand nombre de produits et services, aussi divers que variés. La messagerie instantanée et les réseaux sociaux étant bien évidemment les plus représentés. Instagram, par exemple, appartient au géant de Menlo Park. Et il semblerait que ses équipes travaillent sur une version davantage axée sur les plus jeunes.

Facebook travaillerait sur un Instagram réservé aux enfants

Récemment, Instagram a été mis à jour pour introduire de nouvelles fonctionnalités censées venir protéger ses utilisateurs les plus jeunes. Cela étant dit, quel meilleur moyen de garder ces jeunes loin des contenus offensants qu’en leur créant un réseau social rien que pour eux ? Apparemment, il n’y en aurait aucun. Ce qui explique pourquoi Facebook travaillerait justement sur une version dédiée.

C’est en tous les cas ce qu’avance BuzzFeed News dans un article révélant que Facebook envisagerait très récemment de concevoir une version d’Instagram réservée aux enfants. Cette plate-forme ne serait utilisable que par les enfants de moins de 13 ans. Le grand manitou d’Instagram, Adam Mosseri, a confirmé que c’était un projet actuellement exploré par l’entreprise.

Une solution louable mais loin d’être la réponse à tout

Dans un communiqué transmis à BuzzFeed News, Adam Mosseri déclare notamment : “Nous avons beaucoup à faire ici mais une partie de la solution est de créer une version d’Instagram pour les plus jeunes ou les enfants sur laquelle les parents auraient transparence et contrôle. C’est l’une des pistes que nous explorons.” Ceci étant dit, le fait qu’une plate-forme soit pensée et conçue pour les enfants ne saurait garantir qu’elle est sûre.

Nous avons déjà eu de nombreux exemples de la méchanceté que peuvent montrer les enfants entre eux. Alors certes, une plate-forme dédiée pourraient résoudre diminuer certains risques liés à l’utilisation d’internet par les plus jeunes mais ce n’est pas la solution ultime. Un bon exemple actuellement, YouTube Kids, où malgré le fait que la plate-forme est dédiée aux enfants, du contenu pour adulte est déjà parvenu à passer à travers les mailles des algorithmes de YouTube.