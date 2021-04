Facebook teste l’intégration d’étiquettes contextuelles dans ses pages

Facebook pourrait aujourd’hui assez facilement être qualifié de puits sans fond. Et pour cause, la plate-forme héberge quantité de pages, de profils, d’applications. À tel point qu’il peut être assez difficile de comprendre facilement de quoi parle telle ou telle entité. C’est précisément ce que veut améliorer Facebook avec ce nouveau test.

Il y a actuellement énormément de Pages créées sur Facebook. Et ce n’est pas surprenant dans la mesure où leur création est extrêmement facile. Cela étant dit, que savez-vous des Pages que vous avez rejointes ou simplement suivies ? Voyez-vous les gens partager des posts de certaines Pages ? Tout cela peut être assez confus. La firme de Menlo Park espère pouvoir clarifier tout cela avec des étiquettes.

Dans un post publié sur Twitter, Facebook tester l’application d’étiquettes aux Pages pour fournir davantage de contexte aux utilisateurs. Dans l’exemple partagé par Facebook, la plate-forme avait ajouté un contexte sur une Page censée être satirique. Autrement dit, en voyant cette étiquette, on sait facilement et immédiatement qu’il ne faut pas prendre les publications de cette Page trop au sérieux et encore moins partir du principe que le contenu est avéré.

Cette initiative s’inscrit très logiquement dans le cadre des efforts de Facebook engagés pour limiter la propagation de la fausse information. Les utilisateurs partageant souvent sans comprendre des contenus et leur portée, croyant à une blague alors que cela n’en est pas une et inversement.

À noter, il ne s’agit là que d’un test. Il est tout à fait possible que Facebook décide finalement de ne pas déployer cette fonction. Le réseau social avait déjà, par le passé, tenté d’appliquer des étiquettes sur les liens et les posts. Il s’agit cette fois de l’appliquer aux Pages.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 7, 2021