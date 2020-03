Depuis leur apparition il y a quelques années, les Stories font aujourd'hui partie du paysage de nombre de réseaux sociaux. Instagram et Facebook notamment. Cela étant dit, le partage reste encore capricieux das la mesure où il ne se fait pas dans les deux sens.

Les plates-formes Facebook et Instagram proposent toutes les deux la possibilité de partager des Stories. Depuis quelque temps, les utilisateurs Instagram qui publient une Stories ont la possibilité de la partager aussi sur Facebook. Cela étant dit, pour on ne sait trop quelle raison, l’inverse n’est pas possible. Il est actuellement impossible de publier votre Stories Facebook sur Instagram. Une situation à laquelle Facebook voudrait remédier rapidement.

Après le partage des Stories Instagram vers Facebook

Celles et ceux qui utilisent régulièrement les Stories, qui sont présents sur les deux plates-formes et qui souhaiteraient pouvoir les partager dans ce sens-là seront certainement intéressés d’apprendre que Facebook testerait actuellement cette fonctionnalité. C’est la chercheuse Jane Manchun Wong, spécialisée, si l’on peut dire, dans la découverte des nouvelles fonctionnalités, qui a constaté la chose. Voilà qui devrait enfin offrir la possibilité aux utilisateurs de Facebook de publier leurs Stories sur Instagram quand ils souhaitent.

Facebook teste le partage de Stories vers Instagram

Comme dit en introduction, difficile de savoir pourquoi Facebook n’avait pas fait le nécessaire jusqu’à présent pour proposer cette fonctionnalité pourtant extrêmement très logique dans la mesure où elle est opérationnelle dans l’autre sens. Mieux vaut tard que jamais, évidemment. À noter, WhatsApp, qui appartient aussi à Facebook et qui offre aussi une fonctionnalité de Stories, n’est pas concernée par ce partage cross-platform. Mais qui sait, peut-être en bénéficiera-t-elle dans quelque temps. Voilà en tout cas qui simplifierait considérablement le travail des community managers. L’option est actuellement en cours de test sur Facebook. Aucune date de déploiement n’a été communiquée. À suivre !