Facebook teste le mode sombre sur son application mobile

Le mode sombre est encore un sujet chaud pour bon nombre de services et application. Il faut dire que dans certains cas, la tâche est assez importante. L'on attend par exemple le mode sombre de Facebook sur son application mobile...

Le mode sombre fut lancé comme une “simple mode” il y a quelque temps avant de devenir véritablement populaire et d’apparaître partout, ou presque. Cela étant dit, l’option est encore absente sur un certain nombre de services et/ou plates-formes. Et c’est bien dommage, pour les yeux et parfois la batterie. Cela ne veut pas dire que les développeurs n’y travaillent pas. C’est le cas de Facebook sur ses applications mobiles.

Facebook teste son mode sombre sur ses applications mobiles

Pour l’heure, si vous voulez profiter de Facebook avec le mode sombre, il faut passer par la version ordinateur du site. Après plusieurs rapports annonçant l’arrivée prochaine de ce mode sombre sur les applications, Facebook a décidé de confirmer l’information à SocialMediaToday. Le mode sombre est bien en test dans les applications mobiles. Cette fonctionnalité n’est cependant pour l’instant disponible qu’à un “petit pourcentage” d’utilisateurs dans le monde entier, selon un porte-parole du réseau social. Autrement dit, vous n’y très probablement pas droit tout de suite. Mais une chose est sûre, le mode sombre dans les applications mobiles de Facebook est en train d’être finalisé.

Nul ne sait quand il sera disponible au grand public

Le géant américain a déjà intégré ce mode sombre dans un certain nombre de ses applications, y compris Instagram, Messenger et WhatsApp. Difficile de savoir pourquoi l’application principale est la dernière à en profiter mais SMT précisait que, Facebook ayant énormément d’utilisateurs mobiles – pas moins de 3 milliards d’actifs mensuellement sur les différentes applications -, il est assez logique que la firme de Menlo Park prenne ses précautions avant de déployer ce mode sombre très attendu. L’objectif étant de ne laisser passer aucun bug ou souci de design qui pourrait affecter des millions d’utilisateurs directement. Autrement dit, il vous faudra patienter encore avant de pouvoir profiter du mode sombre de Facebook sur votre smartphone.