Facebook teste la possibilité d’utiliser jusqu’à 5 profils par compte

Facebook permet à certains d'avoir jusqu'à cinq profils différents sur un même compte. Un changement d'approche important pour tenter de se moderniser.

Facebook teste actuellement une fonctionnalité qui pourrait être très intéressante, à savoir pouvoir créer jusqu’à cinq profils différents sur la plate-forme, un changement majeur par rapport à sa politique de longue date de ne permettre aux utilisateurs qu’un seul compte et une seule identité sur le service. Ce test a été rapporté par Bloomberg, qui précise qu’il s’agit là de la dernière initiative en date de la plate-forme pour tenter d’endiguer le désengagement toujours grandissant de la part des utilisateurs, notamment chez les plus jeunes.

Un porte-parole de Meta a confirmé l’existence de ce test. “Pour aider les gens à affiner leur expérience selon leurs intérêts et leurs relations, nous testons un moyen pour eux d’avoir plus d’un profil lié à un seul compte Facebook. […] Quiconque utilise Facebook doit utiliser nos règles en place.”

Impossible de connaître l’étendue de ce test actuellement, ni même si Facebook prévoit d’en étendre la couverture. Si tel devait être le cas, cela pourrait altérer de manière significative la façon dont les gens interagissent sur le réseau social. Par exemple, cela pourrait simplifier la gestion de différents persona sur la plate-forme, ou la création de pages distinctes pour cibler des groupes différents. C’est aussi un changement majeur par rapport à la politique en place depuis toujours, ou presque, d’utiliser les “noms réels”.

Un changement d’approche important pour tenter de se moderniser

Contrairement à Instagram qui permet aux utilisateurs de créer plusieurs comptes et qui ne demandent pas les vrais noms, Facebook a toujours eu des règles plus strictes, et souvent controversées, quant à l’identité de ses utilisateurs, n’hésitant pas suspendre des comptes si ceux-ci sont pris à en utiliser plusieurs simultanément. Dans certains cas, le service est même allé jusqu’à demander aux utilisateurs de prouver l’identité de leur profil en fournissant une copie d’un document d’identité officiel.

Mais les utilisateurs qui ont accès à plusieurs profils n’auront désormais plus besoin d’utiliser leur nom réel que sur leur profil principal. Les profils supplémentaires pourront utiliser un pseudonyme quelconque ou une autre identité tant que cela n’enfreint pas les règles de la plate-forme, comme l’imposture.

Le fait que l’entreprise procède aujourd’hui à un tel changement d’approche dans sa gestion des identités est un signe important que Facebook veut inverser la tendance de la fuite de ses utilisateurs. Mark Zuckerberg avait déclaré que la plate-forme allait se réorienter pour être plus attrayante envers les jeunes utilisateurs, pour être plus concurrentielle face à TikTok et consort. L’application prévoit aussi un profond changement de design, lequel mettra davantage l’accent sur les recommandations que sur les publications des amis.