Facebook supprime les posts faisant la promotion de manifestations anti-confinement

La lutte contre le Covid-19 s'opère sur de nombreux fronts. Tout le monde peut, doit, participer, chacun à son échelle, évidemment. C'est le cas de Facebook. Le réseau social lutte actuellement activement contre les appels à protester contre les mesures de confinement.

Alors que la pandémie du nouveau coronavirus continue de faire des ravages sur la planète, de nombreux gouvernements dans le monde ont pris la décision de confiner leurs citoyens, demandant aux gens de ne sortir de chez eux que pour les besoins les plus essentiels. L’idée est d’alléger au maximum la charge des systèmes de santé, mis à très rude épreuve ces derniers temps, et limiter les vecteurs potentiels du virus… Facebook agit aussi comme il le peut.

Facebook supprime les contenus promouvant des événements anti-confinement

Cela étant dit, certaines personnes contreviennent à ces directives, allant même parfois jusqu’à organiser des manifestations anti-confinement. Pour aider à faire cesser ces activités, Facebook agit activement à supprimer les publications et événements faisant la promotion de ce genre de chose. L’information a été révélée par le PDG de Facebook lui-même, Mark Zuckerberg, dans une interview avec Good Morning America.

Au motif qu’il s’agit de désinformation dangereuse selon Mark Zuckerberg

Selon le PDG, “nous classons ce genre de contenu comme étant de la désinformation et de fait, nous les supprimons dans le même temps. Il est important que les gens puissent débattre des décisions prises mais il y a une ligne à ne pas franchir. Vous savez, plus qu’un simple discours politique, je pense que beaucoup de ce que les gens disent comme étant faux durant une période de crise sanitaire comme celle-ci peut être classifié comme étant de la désinformation dangereuse.” Depuis le début de cette crise, le réseau social est très actif contre la désinformation autour du Covid-19. La plate-forme a même récemment introduit une nouvelle fonctionnalité avertissant les utilisateurs s’ils ont pu interagir avec des publications de ce genre et les redirigent vers des sources d’information plus officielles comme l’OMS.