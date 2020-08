Facebook supprime le groupe QAnon sur fond de haine et harcèlement

Facebook est sans conteste le plus gros réseau social de la planète, avec plusieurs milliards d'utilisateurs. Certains groupes sont présents dans des proportions très impressionnantes. Et il convient, à tous les niveaux, de faire respecter l'ordre.

Facebook agit, pas suffisamment selon certains, en tant que modérateur auprès des groupes et des comptes personnels pour faire régner un semblant d’ordre sur sa plate-forme. Tout n’est évidemment pas permis. Les règles en place sont nombreuses et pour le moins explicites. Régulièrement, le géant de Menlo Park doit agir, tantôt bannissant des comptes, tantôt supprimant des posts ou des groupes complets. C’est le cas aujourd’hui avec un énorme groupe.

Facebook supprime le groupe Official Q/Qanon

Facebook vient de supprimer l’une des plus grandes cibles dans sa grande initiative de faire le ménage parmi les théories, et les théoriciens du complot autour de QAnon. Le réseau social a déclaré à Reuters avoir supprimé Official Q/Qanon, un groupe contentant près de 200 000 membres, après plusieurs posts en violation directe avec les règles de la plate-forme en matière de harcèlement, de discours haineux et de désinformations potentiellement dangereuse. La suppression a pris effet le 4 août, selon Facebook, mais n’est été communiquée que le 6 août, et rendue publique le 7. Le géant américain ajoutait aussi garder un œil sur les autres groupes QAnon présents sur le réseau.

après de multiples infractions aux règles de la plate-forme

Cette décision survient quelques semaines après que Twitter a banni plusieurs milliers de comptes œuvrant à propager diverses théories complotistes. Il n’est pas surprenant que Facebook ait décidé de passer à l’action. Le FBI considère QAnon comme une source potentielle de violence. Cela étant dit, bien que Facebook résiste assez souvent à bannir du contenu, le réseau prend souvent des mesures pour éviter tout ce qui pourrait conduire à des menaces dans notre monde bien réel. Les multiples violations suggèrent aussi que les administrateurs du groupe ne peuvent ou ne veulent empêcher leurs utilisateurs d’enfreindre les règles. Supprimer tout le groupe serait alors plus efficace que de supprimer les individus.