Facebook s’offre la plate-forme dédiée aux GIF GIPHY

Les GIF sont très répandus sur le web. Certains en usent, en abusent même, au quotidien. À tel point que certaines plates-formes se sont spécialisées dans leur référencement, la création, etc. C'est le cas notamment de GIPHY.

Il existe aujourd’hui des milliers de GIF disponibles pour tout un chacun sur Internet. GIPHY est sans conteste l’une des plus grandes bases de données de GIF existantes. Et l’on apprend aujourd’hui que le géant Facebook s’est offert la plate-forme. Une acquisition dont le montant n’a pas été rendu public mais que l’on imagine très élevé.

Facebook rachète le spécialiste du GIF GIPHY

Selon un communiqué officiel, “GIPHY, leader dans l’expression et la création visuelles, rejoint la famille Facebook aujourd’hui dans l’équipe Instagram. GIPHY rend les conversations de tous les jours plus distrayantes et nous avons l’intention d’intégrer davantage leur bibliothèque de GIF dans Instagram et nos autres applications pour que les gens puissent trouver facilement la parfaite manière de s’exprimer.” Nul doute qu’en intégrer de manière tout à fait native la plate-forme GIPHY, il sera très facile de trouver et insérer un GIF chaque fois que vous en avez besoin.

Une acquisition qui ne change actuellement rien à l’usage

Si vous avez déjà utilisé un service de Facebook comme WhatsApp ou Messenger pour envoyer des GIF, il y a des chances que vous ayez déjà utilisé GIPHY. Facebook précise aussi dans son communiqué que GIPHY continuera d’exister comme actuellement, pour le moment tout du moins. Le géant devrait en tous les cas rapidement intégrer la plate-forme dans ses autres services, Instagram compris, évidemment, pour permettre aux utilisateurs de s’exprimer toujours plus librement. La firme de Menlo Park ajoutait aussi que les autres applications et services qui utilisent actuellement les API de GIPHY pourront continuer le faire normalement et les particuliers pourront continuer d’y envoyer leurs images. Autrement dit, pour l’heure, cette acquisition ne change absolument rien.