Facebook s’immisce sur le marché du cloud gaming

Le réseau social de Mark Zuckerberg se lance dans le cloud gaming avec l'aide de Jason Rubin, co-fondateur du studio américain Naughty Dog à l'origine de The Last of Us et Uncharted.

Bien qu’Apple n’ait pas encore osé le cloud gaming en préférant un service de jeux vidéo par abonnement, les GAFAM (les cinq grandes firmes américaines qui dominent l’industrie du numérique) ont désormais un pied important dans ce secteur qui risque de prendre de l’ampleur d’ici les prochains mois, surtout si les investissements deviennent colossaux. Ainsi, après Microsoft (Project xCloud), Google (Stadia) et Amazon (Luna), Facebook va lui aussi tenter l’aventure du cloud gaming sans toutefois passer par un nouveau service, mais en complétant les fonctionnalités de l’application Facebook Gaming. A noter qu’aucun équipement additionnel n’est requis aussi bien sur PC que sur Mac, Android et plus tard Apple pour accéder au cloud gaming à la sauce Facebook.

Today I’m excited to talk more about my new role and what I’ve been working on. I joined #FacebookGaming recently as VP of Play and today we’re rolling out our take on cloud gaming: Instant. Free. No subscriptions. No controllers. https://t.co/wcfX9e5Yf5 — Jason Rubin (@Jason_Rubin) October 26, 2020

Contrairement à la concurrence, Facebook va d’abord se concentrer sur les jeux gratuits (free-to-play) sur smartphones et tablettes avant de voir plus grand avec les AAA sur consoles et PC : “Avec le jeu vidéo dans le cloud, nous prévoyons de diversifier notre offre actuelle. Nous commencerons donc par le format le plus populaire sur Facebook. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous commençons par les jeux habituellement utilisés sur des appareils mobiles. À l’avenir, nous améliorerons nos systèmes et notre infrastructure pour proposer d’autres types de jeux, voire tous les types de jeux. En attendant, rassurez-vous ; vous n’aurez pas à débourser un centime pour essayer nos jeux dans le cloud (…) Nous diversifierons les genres de jeux à mesure que notre version bêta progressera et que la technologie cloud évoluera. Cette expansion commencera en 2021, avec l’ajout de jeux d’action et d’aventure. Selon le format du jeu et le choix du développeur, les achats intégrés et les publicités seront activés lors du lancement.”

Les premiers jeux en streaming dans le cloud avec Facebook Gaming

Asphalt 9 : Legends de Gamesoft

Mobile Legends : Adventure de Moonton

PGA TOUR Golf Shootout de Concrete Software

Solitaire : Arthur’s Tale de Qublix Games

Dirt Bike Unchained de Red Bull

L’accès aux jeux via le cloud sur Facebook sera exclusivement déployé aux États-Unis et ses régions d’ici les prochaines semaines (Californie, Texas, Massachusetts, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Pennsylvanie, Maryland, Washington D.C., Virginie et Virginie occidentale). Les utilisateurs pourront d’ailleurs se présenter sous le nom de joueur et l’avatar de jeu de leur choix plutôt qu’avec leur nom complet et leur photo de profil (les noms de joueur et l’activité de jeu apparaîtront également à côté du véritable nom de l’utilisateur lorsque ce dernier se connectera avec des amis ou d’autres joueurs).

Publicités jouables dans le cloud pour tester instantanément un jeu via iOS et Android sur Facebook

2K Games, FunPlus, Gameloft, Glu Mobile, Gram Games, Rovio et Wildlife Studios seront les premiers partenaires bêta pour les publicités jouables via le service cloud gaming de Facebook : “Les démos constituent une publicité des plus efficaces pour les jeux vidéo. Nous lançons des publicités jouables dans le cloud qui reposent sur notre format de publicité jouable HTML5. Avec ce nouveau format, nous pouvons désormais prendre en charge les démos interactives dans le code natif d’un jeu, effaçant ainsi les lignes entre les jeux et les publicités. Plusieurs éléments de contenu publicitaire peuvent s’exécuter à partir d’un même APK. Les développeurs peuvent personnaliser l’expérience en montrant différents niveaux, personnages et bien plus encore. Les joueurs ont alors un meilleur aperçu du jeu avant d’y consacrer leur argent, du temps (pour le téléchargement) ou de l’espace de stockage.“