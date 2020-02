Facebook : Sacha Baron Cohen et Elon Musk s’expriment sur la plateforme

Facebook n’a pas fini d’être sous les projecteurs : si la firme a récemment publié un outil permettant de limiter le partage des données, elle accumule les critiques et les sanctions. Le mois dernier, elle s’acquittait d’une amende de $550 millions pour rétention de données biométriques, au mois de décembre 2019 le Ministère de la Justice brésilienne lui a infligé une amende de 6,6 millions de réals pour avoir partagé de manière inappropriée des données sur les utilisateurs via une application tierce et la Commission Fédérale sur le Commerce américaine (FTC) l’a sanctionné en juillet avec une amende de 5 milliards de dollars. Également sous le feu des critiques, car elle oblige ses modérateurs à consigner chaque seconde de leur journée et subit régulièrement des fuites de données, en un cas même, celles de ses 29 000 employés américains — la plus importante restant celle orchestrée par Cambridge Analytica, qui a permis la manipulation de votes.

Cependant, et Facebook le déclarait il y a peu, la firme n’a plus pour objectif de se faire aimé, mais d’être comprise et transparente, des objectifs possiblement antinomiques. La semaine passée, le comédien britannique Sacha Baron Cohen exprimait son désaccord avec le monopole de l’information représenté par Facebook sur son réseau social en la personne de Mark Zuckerberg. Comme nous ne laissons pas une personne contrôler les ressources en eau et en électricité pour 2,5 milliards de personnes, nous ne devrions pas laisser le P.-D.G. de Facebook influer sur les informations consultées par 2,5 milliards d’utilisateurs selon Baron Cohen. Dans son tweet, il appelle les gouvernements à agir pour légiférer.

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.

We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.

Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?

Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 5, 2020