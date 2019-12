Facebook rachète une société spécialisée dans le cloud gaming

Le cloud gaming règnera très probablement en maître dans un futur assez proche. Le marché commence tout juste à se mettre en place. L’un des soucis avec le jeu vidéo actuellement, c’est le matériel. Les joueurs ont en effet des résultats très différents de leurs jeux selon la machine qu’ils ont à leur disposition. Ainsi, un joueur équipé d’un ordinateur haut de gamme pourrai profiter des meilleurs graphismes et d’une fluidité à toute épreuve tandis qu’avec une configuration d’entrée de gamme, il faudra faire des compromis, si tant est que le jeu se lance…

C’est un problème que le cloud gaming peut faire disparaître. Tout du moins en partie. Le fait que tout le traitement soit effectué sur des serveurs à distance vient éliminer le besoin d’avoir une machine puissante. Reste cependant, maintenant, le souci de la vitesse de connexion. Mais là encore, avec des infrastructures toujours plus performantes et un accès au haut débit qui se généralise, ce n’est qu’une question de temps avant tout un chacun puisse en profiter.

Ce n’est en tout cas pas vraiment une surprise d’apprendre que Facebook veut être présent sur ce marché. Le géant américain annonçait tout récemment l’acquisition d’une société du nom de Play Giga. Selon un communiqué publié sur le site de Play Giga : “nous sommes ravis d’annoncer que l’équipe PlayGiga s’envole vers de nouveaux cieux. Nous allons poursuivre nos travaux dans le cloud gaming mais avec une toute nouvelle mission. Nous souhaiterions remercier tous nos partenaires et clients pour leur soutien depuis toutes ces années. Installez-vous confortablement et profitez de la magie du cloud gaming.” Pour l’heure, impossible de savoir comment Facebook compte utiliser cette acquisition. Une chose est sûre, avec des géants comme Google et Microsoft déjà bien présents sur le marché, nul doute que la concurrence va s’intensifier rapidement.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now.

— ⛄️ Facebook Gaming 🎁 (@FacebookGaming) December 18, 2019