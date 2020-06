Facebook publie de nouvelles recommandations pour discuter du racisme sur la plate-forme

Les protestations aux États-Unis suite à la mort de George Floyd ont donné un nouveau souffle à la lutte contre le racisme, et ce à tous les niveaux. Les plates-formes sociales comme Facebook sont parfaites pour discuter de ce problème...

Le géant Facebook a lui aussi décidé de prendre un certain nombre d’actions pour lutter contre le racisme suite aux événements qui ont vu le jour un peu partout sur le globe après la mort de George Floyd aux États-Unis suite à une énième interpellation musclée. Et pour le réseau social, cela va au-delà d’une simple réévaluation de sa gestion interne… De nouvelles recommandations viennent d’être mises en forme.

Facebook publie de nouvelles recommandations

La firme de Menlo Park vient de publier de nouvelles recommandations à destination des modérateurs de groupes pour les aider à mieux gérer les “problèmes sociaux et de races”. Ceux-ci se multiplient suite aux protestations du mouvement Black Lives Matter qui ont lieu aux États-Unis et dans nombre d’autres pays. Ces nouvelles directives sont tout à fait logiques mais sont clairement construites en réponse directe à des discussions de plus en plus politiques autour d’un activisme anti-racisme avec les élections présidentielles américaines qui approchent à grands pas.

Le réseau suggère que les groupes devraient avoir des administrateurs et des modérateurs sélectionnés dans les “communautés impactées”. Ils devraient aussi mettre en place des règles claires et explicites pour leurs membres, même si cela signifie interdire certains sujets ou mettre en place une validation des commentaires. Facebook souhaite aussi que les dirigeants des groupes restent ouverts aux idées de leurs membres tout en acceptant que la nature même d’un groupe puisse évoluer avec le temps, ce qui peut parfois aller jusqu’à la création d’un autre groupe. Cette décision est une reconnaissance des tensions au sein des groupes, de Facebook mais de n’importe où d’ailleurs, suite à la mort de George Floyd et aux protestations qui ont vu le jour, et du besoin des administrateurs et modérateurs d’obtenir des réponses. Dans le même temps, Facebook agit aussi à rassurer les utilisateurs de son réseau, qui veulent savoir que la plate-forme prend des décisions importantes promptement.