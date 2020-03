Facebook propose enfin son nouveau design (et le mode sombre) sur desktop

Facebook procède régulièrement à des modifications sur sa plate-forme. Certaines sont conséquentes, très visibles, d'autres passent inaperçues. Aujourd'hui, c'est un changement bienvenu qui arrive sur la version desktop : le nouveau design, avec son mode sombre.

Facebook offre enfin la possibilité aux utilisateurs de la version desktop du site d’opter pour le mode sombre du site. Le réseau social a déclaré à TechCrunch que “à partir d’aujourd’hui, la majorité des utilisateurs de Facebook auront accès au nouveau design sur desktop“. Cela inclut le mode sombre. Un mode qui peut être activé ou désactivé à l’envie et au besoin via le menu déroulant des Paramètres.

Facebook propose son nouveau design sur desktop

Ce nouveau design est en chantier depuis un certain temps maintenant. Facebook avait promis une interface plus épurée et plus rapide sur desktop pour la première fois durant sa conférence F8 dédiée aux développeurs au Printemps dernier. Certains utilisateurs triés sur le volet avaient pu tester ce fameux design en Janvier. Si vous utilisez la version desktop du réseau social, vous devriez voir apparaître un bandeau en haut de la page vous invitant à essayer le “Nouveau Facebook”. Pour l’heure, il est toujours possible de revenir au Facebook Classique, si vous le souhaitez, mais sachez que ce nouveau design sera imposé avant la fin de l’année.

Le mode sombre est de la partie

Outre l’apparition de ce mode sombre tant attendu, ce nouveau design pour la version desktop inclut aussi une centralisation des onglets Facebook Watch, Marketplace, Groupes et Jeux. Même si l’on se doute bien que tous les aspects de cette interface repensée ne plairont probablement pas à tout le monde, le mode sombre, lui, devrait être populaire. Il est déjà disponible sur un certain nombre d’applications appartenant à Facebook, notamment Messenger, Instagram et WhatsApp. De plus, il y a de grandes chances que les utilisateurs passent encore davantage de temps sur Facebook à cause du confinement en place dans de nombreux pays. Voilà qui devrait reposer de nombreuses paires d’yeux.