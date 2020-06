Facebook permettra bientôt de supprimer ses publications par lot

Facebook est peut-être une plate-forme extrêmement complète, il faut reconnaître que certaine fonctionnalité pourtant assez basiques manquent toujours à l'appel. C'est le cas notamment dans la gestion des publications.

Si vous utilisez Facebook depuis longtemps, il y a de fortes chances que vous ayez publié de nombreux, très nombreux posts, certains datant de plusieurs années. Certains utilisateurs pourraient avoir du mal à assumer ces posts d’une autre époque. Et là, si vous souhaitez supprimer tout ou partie de ces publications, l’opération se révèle très fastidieuse dans la mesure où vous n’avez d’autre choix que de le faire une par une.

Facebook permet la suppression des posts par lot

Autrement dit, si vous avez des centaines voire des milliers de posts à supprimer, voilà qui pourrait vous demander de longues heures. Aujourd’hui bonne nouvelle, selon le Washington Post, Facebook aurait récemment introduit une fonctionnalité permettant de supprimer les posts par lot; Cela signifie que si vous avez envie de faire un grand ménage dans votre compte, sans pour autant supprimer tout le compte, voilà qui devrait être bien plus facile.

Déploiement en cours dans les versions iOS et Android

Cette fonctionnalité peut se retrouver dans l’Historique personnel. L’utilisateur peut alors sélectionner tous les posts Facebook qu’il veut faire disparaître et les supprimer. Il est aussi possible d’appliquer des filtres de recherche assez précis pour ne sélectionner que certains types de posts ou certaines dates. Malheureusement, pour l’heure, cette fonctionnalité ne semble disponible que sur les versions Android et iOS de Facebook. Cela signifie que si vous utilisez la version web, vous n’y aurez pas encore droit. Il faudra patienter. À noter aussi, tous les utilisateurs des versions iOS et Android ne verront pas ladite fonctionnalité dans la mesure où celle-ci est encore en cours de déploiement. Ce n’est plus l’affaire que de quelques jours.