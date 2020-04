Facebook permettra bientôt aux streamers de faire payer l’accès à leurs lives

Si le streaming est aujourd'hui bien implanté dans nos habitudes, le marché se cherche encore, notamment en ce qui concerne son business model. Facebook proposera bientôt une nouvelle option aux streamers, faire payer l'accès aux spectateurs.

La grande majorité des plates-formes de live streaming sont gratuites pour celles et ceux qui se contentent de regarder. Les spectateurs ont cela dit parfois la possibilité de faire des dons directement aux streamers via diverses formes de paiement. Cela étant dit, la plupart du temps, l’activité est totalement gratuite. Aujourd’hui, Facebook veut tester autre chose en permettant aux streamers de faire payer l’accès à certaines diffusions.

Les streamers sur Facebook pourront bientôt faire payer l’accès à leurs lives

La firme de Menlo Park a annoncé via un communiqué officiel que, très bientôt, les streamers auront la possibilité de créer des événements en direct pour lesquels ils pourront réclamer un droit d’entrée. D’une certaine manière, on se retrouverait alors sur un modèle bien connu dans le monde du spectacle. Celui de payer son billet pour assister à un concert ou regarder un film. La question qui se pose est de savoir si un tel modèle pourrait fonctionner avec le live streaming.

L’option sera déployée prochainement sur le réseau sociale

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, les streamers pourront créer un événement et demander aux spectateurs de s’acquitter d’une certaine somme pour pouvoir y assister. Voilà une nouvelle option qui pourrait être pratique pour les artistes et créateurs de contenu divers qui sont dans l’incapacité d’organiser des événements dans la vraie vie à cause des mesures de confinement notamment. Par exemple, les acteurs et comédiens pourront bientôt organiser un spectacle en ligne. Les musiciens pourront organiser des concerts live pour leurs fans et abonnés. Des conférences et échanges en direct avec tous les corps de métier pourraient être organisés. Avec un accès payant. L’avenir nous dira si les fans répondent présent !