Facebook peine à justifier la localisation permanente des utilisateurs aux législateurs américains

Les sénateurs Josh Hawley et Chris Coons ont demandé à Facebook le mois dernier de “respecter” la décision des utilisateurs de garder leur emplacement privé. Dans une lettre datée du 12 décembre qui a été publiée mardi, Facebook a expliqué comment il est en mesure d’estimer les emplacements des utilisateurs pour envoyer des publicités ciblées, même lorsqu’ils ont désactivé le suivi de leur position directement sur le système d’exploitation de leur smartphone. Le réseau social a expliqué être capable de suivre les utilisateurs même dans ce cas grâce à des “indices contextuels tels que les emplacements qu’ils identifient sur les photos ainsi que les adresses IP de leurs périphériques” selon CNBC. Facebook déclare utiliser les informations à bon escient cependant, pour alerter les utilisateurs lorsque leurs comptes ont été consultés depuis un endroit inhabituel et pour empêcher la diffusion de fake news.

Ces deux arguments ne sont pas parvenu à convaincre les sénateurs, notamment car le réseau social a reconnu utiliser ces informations limitées pour distribuer de la publicité ciblée. Pour Hawley, c’est une raison de plus de légiférer. Sur Twitter, il écrit : “Facebook le reconnaît. Désactivez les “services de localisation” et ils suivront TOUJOURS votre emplacement pour gagner de l’argent (en vous envoyant des annonces). L’utilisateur n’a pas le choix. Aucun contrôle sur vos renseignements personnels. C’est ça la Big Tech. Et c’est pour cela que le Congrès doit intervenir“.

.@Facebook admits it. Turn off “location services” and they’ll STILL track your location to make money (by sending you ads). There is no opting out. No control over your personal information. That’s Big Tech. And that’s why Congress needs to take action https://t.co/R1LuLcP1LP

— Josh Hawley (@HawleyMO) December 17, 2019