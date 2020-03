Facebook offre gants et masques aux professionnels de la santé

Le réseau social participe encore une fois à l'effort de guerre et vient en aide aux hôpitaux américains et au-delà.

La pandémie de coronavirus sévit de manière de plus en plus sévère outre-Atlantique, les États-Unis ayant à date 35 070 cas d’infection avérés et 458 décès. Pour ne rien arranger, aucun ordre présidentiel de confinement n’a été donné et la liberté de décider repose sur les différents états et comtés américains. Ainsi, les trois plus grandes villes de la nation, New York, Los Angeles et Chicago sont confinés, répondant à des exigences des états de New York, Californie et Illinois. Seuls 8 554 personnes ont été testés, ce qui représente l’un des taux le plus faible de test par million de personnes au monde avec une part de 26/1 000 000. On le sait, l’ensemble du secteur de la technologie s’est mis en branle pour mobiliser ses atouts, de campagnes publicitaires pour le compte de l’Organisation mondiale de la santé du côté de Facebook, de la constitution d’une bibliothèque de manuels de réparation pour l’équipement médical pour iFixit en passant par un don de millions de masques pour les États-Unis et l’Europe d’Apple.

Un don très important

Le dernier effort en date provient de Facebook qui prévoit de donner 720 000 masques — une combinaison des très convoités respirateurs N95 et des masques chirurgicaux plus basiques — et 1,5 million de paires de gants aux professionnels de la santé du monde entier. Le très grand nombre de masques est dû aux réserves que s’est constitué la société durant la longue crise de sécheresse qui a entraîné de nombreux incendies en Californie l’été dernier. Facebook a déjà fait don de 375 000 masques et 867 000 paires de gants aux responsables de comté d’Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara et Santa Cruz.

Un soutien financier aux organisations locales

L’un des employeurs les plus importants de la région, l’entreprise s’est engagée à donner $500 000 à plusieurs organisations aidant les sans-abri, a d’ores et déjà donné l’équivalent de 650 000 dollars en nourriture à plus d’une douzaine d’écoles et d’autres associations, dont Food Runners SF et Peninsule Volunteers Meals on Wheels, et a fait don de $250 000 au district scolaire du comté de San Mateo pour payer 2 000 hotspots Wi-Fi et un an de Wi-Fi pour les étudiants à faible revenu qui doivent travailler en ligne pendant leur confinement.