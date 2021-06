Facebook offre de nouveaux outils de gestion des commentaires aux administrateurs de groupes

Facebook permet de gérer des groupes, ce qui est très utile. La gestion des commentaires sur le groupe deviendra désormais plus facile pour les administrateurs.

On peut aujourd’hui faire énormément de choses sur Facebook, des choses très variées. Depuis toujours, ou presque, il est possible de créer des groupes. Les administrateurs gèrent ces communautés comme ils l’entendent, comme ils le peuvent aussi, avec les outils proposés par la plate-forme. Pour les commentaires, la gestion devrait être plus simple avec les nouveaux outils qui arrivent.

Facebook introduit de nouveaux outils de modération pour les groupes

Il y a certains sujets qui suscitent énormément de réactions, des réactions souvent très vives. Sur le web, les échanges peuvent rapidement échapper à tout contrôle. Les situations de ce genre peuvent rendre la vie des administrateurs de groupes Facebook très difficile. C’est pour cette raison que la plate-forme a décidé de proposer de nouveaux outils de gestion.

Des outils pour mieux gérer les débordements dans les commentaires

Dans un communiqué transmis par la firme de Menlo Park, on apprend que de nouveaux outils vont être déployés pour aider les administrateurs de groupes à modérer les conversations. L’un des outils permettra de diminuer la fréquence de publication de commentaire à certains membres qui pourraient être toxiques dans leurs écrits. Cela signifie que, plutôt que de les laisser commenter quasiment non-stop, l’outil pourra venir intégrer un délai avant la prochaine réponse. De quoi, espérons-le, calmer leur esprit.

Facebook va aussi introduire une alerte de modération baptisée Conflict Alert. Celle-ci utilisera l’intelligence artificielle pour détecter lorsque les conversations commencent à devenir malsaines. Les administrateurs de groupes seront alors avertis et pourront agir pour calmer les esprits et éviter que la situation ne dérape totalement.

La plate-forme a plusieurs fois été accusée par le passé de ne pas suffisamment réagir dans ces cas-là, ou du moins d’être trop lent. L’arrivée de ces outils devrait permettre de désamorcer certaines situations, et limiter ainsi les comportements toxiques, avant même que Facebook ne se voit contraint d’intervenir.