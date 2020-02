Facebook n’a plus pour objectif d’être aimé (et ça va changer beaucoup)

Facebook est un géant de la tech. À ce titre, il jouit évidemment d'une certaine liberté de manœuvre mais aussi de nombreuses obligations. Le réseau vient aujourd'hui pourtant de faire des adieux assez clairs avec les utilisateurs...

Au fil des ans, Facebook s’est retrouvé empêtré dans un certain nombre de scandales et de controverses. Et à chaque fois, quoi que tente le réseau social de faire pour corriger la situation ou tout au moins arrondir les angles, la perception du grand public n’a jamais véritablement changé. À compter d’aujourd’hui cependant, le géant américain a pris une décision importante : Facebook va changer radicalement d’approche.

Facebook va changer d’approche et ne tentera plus d’être aimé à tout prix

Durant la réunion de publication des résultats de Facebook, le PDG Mark Zuckerberg a révélé que l’entreprise avait aujourd’hui un nouvel objectif, celui d’être compris. Et ce même si cela n’est pas forcément compatible avec le fait d’être aimé. Selon Mark Zuckerberg, “les gens doivent savoir où vous vous situez”. Selon lui, cela devrait permettre de restaurer une certaine confiance. Et le géant américain en a bien besoin à l’heure où les utilisateurs, surtout les plus jeunes, semblent prendre leurs distances avec la plate-forme.

Dans une optique de transparence, selon Mark Zuckerberg

Le PDG a notamment déclaré aux analystes : “l’une des principales critiques dans notre approche durant cette dernière décennie était que, parce que nous voulions toujours être appréciés, nous n’avons pas toujours communiqué notre vision des choses suffisamment clairement parce que nous nous inquiétions de choquer ou de blesser les gens.” Cela étant dit, malgré tout ce qui a pu se passer et avec toutes les controverses qui entourent le réseau social, il semblerait que Facebook soit parvenu à faire mieux que toutes les attentes. Selon Debra Aho Williamson, l’une des principales analystes chez eMarketer, “c’est une société qui a montré qu’elle pouvait encaisser de nombreuses critiques quant à ses pratiques et pourtant toujours réaliser de nombreux gains, tant en ce qui concerne ses revenus que sa base d’utilisateurs.”