Facebook met en place un live chat pour les utilisateurs qui n’arrivent plus à se connecter

Facebook teste un live chat pour aider les utilisateurs qui n'arrivent plus à se connecter. Pour l'heure, il est limité aux utilisateurs non-anglophones pour certains problèmes uniquement.

Facebook propose une plate-forme extrêmement riche en fonctionnalités. Certaines totalement dédiées à l’utilisation “normale”, si l’on peut dire, et de nombreuses autres pour gérer les situations extraordinaires. C’est le cas, par exemple, des opérations dédiées au support, pour la prise en charge des éventuels problèmes rencontrés par les utilisateurs. Aujourd’hui, Facebook teste une nouvelle fonction qui pourrait se révéler très pratique.

Si vous avez déjà eu la malchance de ne plus pouvoir vous connecter sur votre compte Facebook, pour une raison quelconque, vous vous êtes peut-être rendu compte qu’il n’est pas facile de prendre contact avec le support de la plate-forme. C’est pour cette raison que, très souvent, l’on peut voir des commentaires sur les posts de Facebook d’utilisateurs demandant pourquoi Facebook n’a toujours pas répondu à telle ou telle demande sur le support.

Pour aider à améliorer ce processus et simplifier les choses tant pour les utilisateurs que pour Facebook, Meta vient d’annoncer l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité de discussion en temps réel (live chat) pour venir en aide facilement et rapidement aux utilisateurs qui ne parviennent plus à se connecter sur leur compte. En prenant contact directement avec quelqu’un du support, ceux-ci devraient pouvoir trouver une solution presque immédiatement, ou tout du moins savoir précisément de quoi il retourne.

Pour l’heure limité aux utilisateurs non-anglophones pour certains problèmes uniquement

Selon l’annonce officielle de Meta, “sur l’application Facebook spécifiquement, nous avons aussi commencé à tester une fonctionnalité de live chat pour certains utilisateurs non-anglophones aux quatre coins du monde, y compris des créateurs, qui n’arrivent plus à se connecter sur leur compte. Ce premier test se concentre sur celles et ceux qui ne parviennent pas à accéder à leur compte à cause d’une activité inhabituelle ou dont les comptes ont été suspendus suite à une violation des Standards de la communauté.”

Comme le communiqué le précise, le test est pour l’heure réservé aux non-anglophones. Autrement dit, si vous n’arrivez plus à vous connecter sur votre compte Facebook, peut-être pourrez-vous profiter de ce live chat pour obtenir des réponses. Dans tous les cas, on espère que cette fonctionnalité sera rapidement étendue à tous les utilisateurs pour gérer des problèmes plus variés. À suivre !