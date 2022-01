Facebook Messenger vous fera savoir si quelqu’un fait une capture d’écran de votre conversation

Facebook Messenger avertit désormais en cas de capture d'écran réalisée sur un message éphémère.

L’idée derrière des fonctionnalités comme les messages éphémères de Snapchat ou le mode Vanish de Facebook Messenger est de pouvoir ne laisser aucune trace “physique”, si l’on peut dire, que telle ou telle conversation a effectivement eu lieu. Cela étant dit, rien n’empêche l’un des participants de prendre une capture d’écran, par exemple, pour l’avoir pour plus tard. Et dans ces cas-là, il n’y a pas grand-chose à faire.

Facebook Messenger avertit désormais en cas de capture d’écran

En effet, s’il n’est évidemment pas possible d’empêcher quelqu’un de réaliser une capture d’écran, il est possible d’informer l’autre personne qu’une capture a été faite. Et si vous utilisez Facebook Messenger, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que, dans la dernière mise à jour en date de l’application, si une capture d’écran d’un message éphémère est réalisée, un message et une notification vous seront envoyés.

réalisée sur un message éphémère

C’est en tous les cas ce qu’a annoncé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans un post publié sur Facebook qui traite de certains changements à venir sur Messenger. Selon ses propres mots, “une nouvelle mise à jour pour les discussions Messenger chiffrées de bout en bout : vous recevrez une notification si quelqu’un fait une capture d’écran d’un message éphémère. Nous allons aussi ajouté les GIF, les stickers et les réactions aux discussions chiffrées.”

Cette notification suite à une capture d’écran n’est que l’un des nombreux changements apportés par Meta à son application Messenger. La plate-forme a notamment annoncé que le chiffrement de bout en bout pour les discussions et appels en groupe était désormais disponible à tout un chacun. Cela fait suite à un test mené dans le courant de l’année 2021. Et selon plusieurs déclarations de différents cadres en charge de la plate-forme, il faut s’attendre à un certain nombre d’autres modifications et améliorations dans les mois à venir, notamment pour préserver davantage la vie privée des utilisateurs.