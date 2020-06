Facebook Messenger : verrouillage de l’app via Face ID et Touch ID en test

Les services de messagerie instantanée sont aujourd'hui très populaires. Certains les utilisent pour des discussions très personnelles. Impensable donc que des yeux indiscrets puissent y avoir accès. Facebook Messenger teste une nouvelle méthode de protection.

Si vous n’aimez pas que des gens utilisent votre smartphone et parcourent vos messages, alors voici une bonne nouvelle. Facebook semble tester actuellement une nouvelle mesure de protection pour son application Messenger, une mesure qui utilise Face ID ou Touch ID (selon l’appareil). Autrement dit, vous pourriez peut-être bientôt protéger vos messages des yeux indiscrets avec des mesures biométriques.

Facebook Messenger teste Face ID et Touch ID pour protéger ses conversations

Facebook a déjà confirmé que cette fonctionnalité était en test et dans un communiqué transmis à Engadget, un porte-parole du géant américain déclarait notamment : “Nous voulons donner aux utilisateurs davantage d’options et de contrôles pour protéger leurs messages privés et récemment nous avons commencé à tester une fonctionnalité permettant de verrouiller/déverrouiller l’application Messenger en utilisant les paramètres de votre appareil.”

Une fonctionnalité identique à celle de WhatsApp

La fonctionnalité étant encore uniquement en test, pas de panique si vous n’y avez pas encore accès. Seuls quelques utilisateurs triés sur le volet peuvent en profiter. Facebook n’a pas précisé les éventuelles condition pour faire partie des testeurs mais si vous ne voyez pas cette option, c’est que vous n’en faites pas partie. Patience. Ce ne serait en tous les cas pas la première fois qu’un produit/service Facebook propose de telles mesures de sécurité. L’année dernière, Facebook déployait le support de Face ID et Touch ID pour WhatsApp, offrant un moyen identique aux utilisateurs de se protéger eux et leur vie privée en s’assurant qu’ils soient les seuls à voir les messages qu’ils reçoivent sur WhatsApp. On prend donc aujourd’hui les mêmes et on recommence, mais avec Messenger cette fois.