Facebook Messenger s’offre un régime et une dose de caféine sur iOS

Dans le cycle de vie d'un logiciel, quel qu'il soit, il y a toujours une phase d'ajouts de fonctionnalités, de complexité nouvelle qui s'invite au fil des mois. Cela peut conduire à une surcharge de l'ensemble, parfois fatale. Il convient alors de faire le grand ménage.

Le plus souvent, lorsqu’une nouvelle application, un nouveau logiciel ou un nouveau service est lancé, celui-ci ne propose qu’une fonctionnalité principale. Avec le temps qui passe, les utilisateurs qui se multiplient, les fonctionnalités se multiplient et les développeurs ajoutent une bonne dose de complexité au tout. Parfois, c’est une bonne chose. D’autres fois, par contre, cela peut faire perdre à l’utilisateur le but premier et le noyer sous un tas de fonctionnalités tierces pas toujours utiles… C’est le cas de Facebook Messenger. Mais aujourd’hui, les choses changent. Sur iOS tout du moins.

Facebook Messenger fait peau neuve sur iOS

Facebook Messenger est un bon exemple de cette dérive. Avec les années, l’application a multiplié de manière plus que conséquente le nombre de ses fonctionnalités. Des options que les utilisateurs ne souhaitaient pas nécessairement ou pour lesquelles ils n’avaient pas l’utilité. Facebook avait annoncé un grand ménage à venir. Il semblerait que celui-ci soit aujourd’hui disponible, sur iOS tout au moins. En effet, la dernière version en date de Messenger pour iOS est à la fois bien plus légère en terme de poids et de fonctionnalités. Elle est bien plus rapide à utiliser.

Plus légère, plus rapide et plus simple

Selon un communiqué publié par Facebook, “Avec Messenger 4, nous avons entamé un long processus visant à simplifier et ré-imaginer Messenger. Le Projet LightSpeed, comme il est baptisé en interne. Aujourd’hui, nous avons totalement reconçu toute l’application iOS. À partir d’aujourd’hui et pendant les prochaines semaines, nous allons déployer une version plus rapide, plus légère et plus simple de Messenger sur iOS. Messenger va se charger deux fois plus rapidement et occupera seulement un quart de sa taille originale.” Si vous utilisez Messenger sur iOS et que vous vous plaigniez de lourdeurs et autres ralentissements, voilà une mise à jour qui risque d’être très intéressante.