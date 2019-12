Facebook Messenger requiert désormais un compte Facebook pour s’inscrire

L'application de messagerie instantanée Facebook Messenger a beaucoup évolué au fil des années. Il était jusqu'à présent possible de s'y inscrire sans compte Facebook. Pratique pour garder le contact avec ses proches. Ce n'est malheureusement plus le cas.

Facebook avait, à l’origine, conçu Facebook Messenger directement dans son application. Autrement dit, tant que vous aviez un compte Facebook, vous pouviez utiliser le chat. Lorsque la firme de Menlo Park décidait d’en faire une application indépendante, le géant américain revoyait sa politique en place en permettant aux utilisateurs de s’inscrire avec rien de plus qu’un numéro de téléphone. Plus besoin donc d’un compte Facebook en bonne et due forme. Mais la situation vient encore de changer.

Facebook Messenger oblige désormais à disposer d’un compte Facebook pour s’inscrire

Si, pour une raison ou une autre, vous n’aviez pas de compte Facebook, vous pouviez toujours utiliser Messenger pour garder le contact avec vos amis et vos proches. Cela étant dit, il semblerait que les règles viennent une fois encore de changer. L’entreprise américaine oblige désormais à posséder un compte Facebook pour s’inscrire au service de messagerie Messenger. À noter, si vous avez déjà un compte Messenger, cette modification ne vous concerne pas. Seuls sont impactés les nouveaux utilisateurs.

Une étape nécessaire vers la fusion des plates-formes sociales du géant de Menlo Park ?

Dans une déclaration transmise par email à VentureBeat, un porte-parole de Facebook déclarait la chose suivante : “Si vous êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez qu’il vous faut nécessairement un compte Facebook pour discuter avec vos amis et vos relations les plus proches. Nous avons déterminé que la plupart des gens qui utilisent Messenger sont déjà authentifiés via Facebook et nous souhaitons simplifier le processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, vous n’avez rien à faire.” Selon l’article de VentureBeat, cette modification dans les conditions d’utilisation permettrait à Facebook de préparer le terrain pour la grande fusion de ses différentes plates-formes sociales. Une fusion qui ne plait pas du tout à la toute puissante FTC.